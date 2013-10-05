سوريا ترفع سعر البنزين.. و«الأسد»: سأترشح لانتخابات 2014

رفعت الحكومة السورية سعر لتر البنزين بنسبة 20% ليصل إلى 100 ليرة، تزامنًا مع تواصل حملات القمع التى تشنها قوات الرئيس السوري بشار الأسد في العديد من المدن والبلدات السورية، الأمر الذى سيتسبب فى زيادة موجة غلاء الأسعار عمومًا على المواطنين السوريين، ما يزيد الظروف المعيشية اليومية صعوبة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء الذى يحتاج فيه المواطنون إلى وقود للتدفئة.وأوضح مصدر فى وزارة التجارة الداخلية السورية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «سعر لتر البنزين ارتفع من 80 إلى 100 ليرة، بزيادة 20 ليرة للتر الواحد». (الدولار يباع فى السوق الحر بين 180 و185 ليرات، بينما سعره الرسمى نحو 137 ليرة). وذكرت مصادر رسمية نقلت عنها مواقع إلكترونية شبه رسمية الجمعة أن «الحكومة ستكسب ما لا يقل عن 100 مليون ليرة سورية يومياً».وتعتبر هذه الزيادة هى الثالثة التى تطرأ على سعر البنزين الرسمى فى سوريا.ومن جهة أخرى، ذكرت قناة «العربية»، على موقعها الإلكترونى السبت ، أن تسريبات غير مؤكدة من داخل وخارج دمشق أشارت إلى احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية فى سوريا وفق اتفاق أمريكى- روسى، ما يسمح للأسد بالبقاء فى السلطة لمدة عامين بعد انتهاء ولايته فى يوليو 2014، بحسب نص الدستور.وكان «الأسد» قال فى مقابلة مع قناة تليفزيونية تركية، الجمعة ، إنه لن يتردد فى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة «إذا كانت هذه رغبة الشعب السورى»، الأمر الذى زاد من التكهنات حول جدية التسريبات المذكورة، التى تقول إن الاتفاق الروسى- الأمريكى الأخير يحبذ بقاء الأسد لاستكمال مسألتى تفكيك ترسانة سوريا الكيماوية والقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة.جاء ذلك فيما واصل خبراء الأسلحة الكيماوية الدوليون مهمتهم لنزع ترسانة الأسد بزيارة مواقع جديدة السبت ، وذلك بعدما ذكرت الأمم المتحدة الجمعة أن سوريا قدمت تفاصيل إضافية بخصوص برنامج الأسلحة الكيماوية تتجاوز نطاق الإعلان عن ترسانتها من الغاز السام يوم 21 سبتمبر الماضى. وميدانياً، وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 61 شخصاً فى عمليات عسكرية مختلفة شنتها القوات النظامية فى العديد من المدن والبلدات السورية، مشيرة إلى أن من بين القتلى نساءً وأطفالاً. وفى غضون ذلك، بدأت أعمال إنشاء جدار عازل بارتفاع مترين ونصب أسلاك شائكة فوقه على الخط الذى يفصل بين الحدود التركية والسورية لمنع عمليات التهريب والمحافظة على أمن الحدود.إعلان - Ads إعلان - Ads
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