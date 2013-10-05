كشف غموض العثور على جثة شخص موثوقة اليدين بالرحاب

نجحت قوات مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان فى فك لغز جثة الشخص الموثوق اليدين بمدينة الرحاب ،وذلك بالقبض على مرتكبى حادثة مقتل المواطن السعودى بمنطقة الرحاب.

وترجع احداث الجريمة عندما تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة ثان بالعثور بلاغ فى الثامن والعشرين من سبتمبر الماضى يفيد بالعثور علي جثه السعودي الجنسية عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحيم المقحم وبها إصابات عبارة عن ( تهشم بعظام الرأس وجرح قطعي أسفل القدم اليسري ) ويرتدي ملابسه الداخلية وموثوق اليدين بلاصق طبي

و بناءً عليه تم وضع خطة بحث لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها ومن خلال تنفيذها أمكن التوصل إلي شخصية إحدي الفتيات سيئة السمعة والتي تتردد على المجني عليه وتدعى “أمل . م . ت 47 سنة” بدون عمل ومقيمة دائرة قسم الخليفة والتي أقرت بأنها كانت في استضافة المجني عليه قبل الحادث بيوم وغادرت صباح يوم الحادث كما أسفرت الجهود إلى أن المتوفى يتردد علية شخصان أمكن تحديدهما وهما كل من وحيد سعد ناثان جبره ( وشهرته باسم ) 22 سنة عامل بمطعم ماكدونالد فرع نادي الشمس ومقيم دائرة قسم عين شمس “مصاب بجرح طعني بالصدر” وجورج ميلاد عطية بولس ( وشهرته بودي ) 27 سنة عامل بذات المطعم ومقيم دائرة قسم عين شمس “مصاب بجرح طعنى بالظهر” وتبين أنهما وراء إرتكاب الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن ضبطهما بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضاف الأول بأنه تعرف على المجني علية منذ حوالي 4 سنوات خلال تواجده بالملحق التجاري بفندق النيل هيلتون وأنه يتردد علية وأن المجني علية تعرف على المتهم الثاني من خلاله ولعلمهما بثرائه خططا للاستيلاء على ما بحوزته من متعلقات وتنفيذا لذلك وبتاريخ الحادث أتصل به المجني علية وطلب منه الحضور لمسكنه وعقب وصولهما أستل سكيناً لتهديده فقاومهما الأخير ، مما أدى إلى حدوث إصابتهما المشار إليها وتمكنا من السيطرة علية وتوثيق يديه واستولوا على (3 هواتف محمول و3 ساعات سويسرية الصنع ,و بروازين حائط ,و مبالغ مالية عملات مختلفة ، وفيزا كارد .

وأجبرا المجني علية على إعطائه الرقم السري للفيزا وطلب من الثاني الانتظار مع المجني عليه لحين عودته اذ قام بصرف مبلغ 7200 جنيه من الفيزا كارد إلا أن المتهم الثاني غادر من الشقة تاركاً المجني علية مقيد الحركة بمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها وتم بإرشادهما ضبط المسروقات وكذا المبالغ المالية المستولى عليها عبارة عن 350 درهم مغربي , 611 ريال سعودي , 4590 جنية .

وبإستكمال الفحص تبين أنه وعقب انصراف المتهمين توجه المجني عليه لشرفة مسكنه للاستغاثة فأختل توازنه وسقط منها مما أدى إلى وفاته .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق .