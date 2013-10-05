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ضبط 4 آلاف طن ذرة صفراء مهربة ببورسعيد

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تمكن قسم شرطة مباحث بمحافظة بورسعيد من ضبط كلاً من السيارة رقم 4973 ( ط .ع .ب ) تحت قياده المدعو أيمن سمير محمد مرسى 39 سنه سائق ومقيم بالزاوية الحمراء محافظة القاهرة محملة بعدد 1970 طن ذرة صفراء مستورده مهربة وأيضًا السيارة رقم 3917 ( ط .ع .ر ) قياده المدعو محمد سمير محمد مرسى 31 سنه سائق ومقيم دائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد ومحملة بعدد 1730 طن ذرة صفراء مستورده مهربة .

وذلك حال تواجدهما بمنطقة منفذ الشاحنات مخالفين بذلك القرار رقم 113 لسنه 1994 م لحيازتهما سلع مجهولة المصدر وبمناظرة المضبوطات وجد بداخلها كميات كبيرة من ” السوس ” مخالفاً بذلك القانون رقم 48 لسنه 1941 م والخاص بالغش والتدليس .

وأمر اللواء سيد جاد الحق مدير الأمن بالتحفظ على السياراتين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .

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