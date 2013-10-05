روسيا تزيد معدل إمداد اليابان بالغاز الطبيعي المسال ابتداءًا من 2018

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش اليوم السبت أن بلاده ستزيد من معدل إمداد اليابان بالغاز الطبيعي المسال بمقدار ملايين الأطنان سنويا ابتداء من عام 2018.

وتوقع دفوركوفيتش – وفقا لما نقلته وكالة أنباء “إيتار تاس” الروسية – زيادة معدل إمداد الغاز الطبيعي المسال من مختلف مناطق العالم – ومن بينها روسيا – إلى اليابان، سعيا للحفاظ على توازن الطاقة هناك عقب توقف منشآت طاقتها النووية.

وكشف نائب رئيس الوزراء عن تخطيط شركات روسية لبناء منشآت جديدة في عدة مناطق، مؤكدا على أن العديد من تلك الشركات أبرمت بالفعل اتفاقات مبدئية مع نظيراتها في اليابان لتأمين إمدادها بملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال.

أ ش أ