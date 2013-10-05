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الكنيسة السريانية الكاثوليكية اللبنانية تدين التدخل الخارجى فى سوريا

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الكنيسة السريانية الكاثوليكية اللبنانية تدين التدخل الخارجى فى سوريا الكنيسة السريانية الكاثوليكية اللبنانية تدين التدخل الخارجى فى سوريا

ناشد آباء الكنيسة السريانية الكاثوليكية الإنطاكية، القادة السياسيين اللبنانيين"نبذ خلافاتهم والالتفاف حول مؤسساتهم الدستورية من أجل إنقاذ لبنان من الفراغ والفوضى والشلل، وإزالة كل العقبات أمام تشكيل حكومة مسئولة وفاعلة تخدم مصلحة لبنان فوق كل شىء.

ودعوا فى فى ختام مجمعهم السنوى فى المقر البطريركى الصيفى فى دير الشرفة درعون إلى اعتماد لغة الحوار بدل لغة السلاح، ولغة الاعتراف بالآخر شريكا بدل لغة الاستئثار".

وأكدوا "تأييدهم كل مبادرات توحيد الصف الفلسطينى"، داعين القادة العراقيين والمصريين إلى "إحلال السلام والأمان بالعدل والمساواة"، رافضين "التطرف الدينى والتدخل الأجنبى".
> وشجبوا "أساليب العنف والمقايضة على حياة الناس فى حرب يدفع الشعب ثمنها"، مدينين "كل تدخل خارجى فى سوريا، من حكومات أو مجموعات"، داعين إلى "تفضيل لغة الحوار على لغة السلاح.

كما ثمنوا "بادرة البابا فرنسيس الأول فى الدعوة إلى يوم صلاة وصوم فى العالم أجمع فى 7 سبتمبر المنقضى من أجل السلام فى سوريا والشرق الأوسط".

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