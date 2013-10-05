نقابة الأطباء السودانيين: اعتقال نقيب الأطباء وأنباء عن سقوط 250 قتيلا

أكدت الهيئة النقابية للأطباء السودانيين والتى تضم 3000 طبيب، فى بريطانيا اليوم السبت، أن قوات الأمن السودانية اعتقلت نقيب الأطباء أحمد الشيخ، مشيرة إلى أن عدد قتلى التظاهرات داخل السودان بلغ 250 شخصا.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم، عن الهيئة والتى تتمتع بمصداقية كبيرة، قولها من لندن إنها أرسلت خطابا أمس الجمعة، إلى رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، تؤكد فيه أن عدد قتلى التظاهرات داخل السودان بلغ 250 شخصا، مشيرة إلى أن أرقام الضحايا تعتمد على إفادات من الأطباء فى الداخل، مؤكدة إصابة 300 شخص خلال المواجهات الأخيرة.

وقالت الهيئة، "إن المصابين الذين يتمكنون من الوصول إلى مستشفيات البلاد المختلفة، وهم فى حالة عصيبة يتم حرمانهم من حقهم الإنسانى الأساسى المتمثل فى حق النفاذ إلى الرعاية الصحية".