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ارتفاع عدد النازحين السوريين إلى لبنان إلى نحو 800 ألف

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ارتفاع عدد النازحين السوريين إلى لبنان إلى نحو 800 ألف ارتفاع عدد النازحين السوريين إلى لبنان إلى نحو 800 ألف

ارتفع عدد النازحين السوريين إلى لبنان، والذين يتلقون المساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى لبنان وشركائها إلى أكثر من 779 ألف شخص موزعين على مناطق فى شمال لبنان وجنوبه وشرقه إضافةً إلى العاصمة بيروت.

وقال تقرير أسبوعى صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى لبنان وزع اليوم السبت، إنه تمّ تسجيل أكثر من 13 ألف شخص لدى المفوضية خلال الأسبوع الحالى.

وتابع التقرير أن مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها بلغ أكثر من 779 ألف شخص، بينهم أكثر من 678100 شخص مسجلين و101 ألف شخص فى انتظار التسجيل.

وأشار التقرير إلى أن النازحين السوريين المسجلين يتوزعون حالياً على الشكل التالى: شمال لبنان 217200 نازح، وفى البقاع 226600 نازح، وفى بيروت وجنوب لبنان: 144 ألف نازح، وفى جنوب لبنان: 90 ألف نازح.

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