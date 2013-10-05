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إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

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إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بنابلس إصابة عشرات الفلسطينيين عقب اندلاع مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بنابلس

رام الله (أ. ش. أ)

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بينهم صحفى وأحرقت عدة منازل مساء اليوم السبت، فى مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية بورين جنوب نابلس.

وقالت مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت بين أهالى القرية وجنود الاحتلال الإسرائيلى فى أعقاب هجوم شنه مستوطنون على قريتى بورين وعينابوس جنوب نابلس، مما أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابة المصور الصحفى أشرف أبو شاويش بقنبلة غاز برأسه، إضافة لاحتراق عدد من المنازل نتيجة إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز بشكل كثيف.

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