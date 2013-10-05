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تواتى: يجب استفتاء الشعب على تعديل الدستور

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تواتى: يجب استفتاء الشعب على تعديل الدستور تواتى: يجب استفتاء الشعب على تعديل الدستور

الجزائر (أ. ش. أ)

قال موسى تواتى، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، اليوم السبت، إن تعديل الدستور يجب، أن يمر عبر استشارة الشعب الذى هو صاحب السيادة فى البلاد.

وأضاف تواتى فى كلمة له بولاية البليدة، أن الشعب الذى نعتبره مصدر السلطة وصاحب القرار يجب أن تكون له كلمة الفصل فى تعديل الدستور، ويترك له إبداء رأيه بكل حرية لاختيار نظام الحكم، الذى يراه مناسبا للبلاد، سواء كان رئاسيا أو شبه رئاسى أو برلمانياً.

وجدد تواتى معارضة حزبه لفترة رئاسية جديدة لبوتفليقة، مشيرا إلى أن حزبه سيدخل غمار الرئاسيات، بكل قوة، وأن لحزبه فرصاً كبيرة للوصول إلى سدة الحكم.

كما ندد فى الوقت نفسه بكل ما أسماه "أشكال الفساد والمحسوبية والرشوة" داعيا إلى الشفافة فى تسيير البلاد، والى إعادة الاعتبار للمواطن الجزائرى، بأن يكون سيدا فى وطنه وإعادة السلطة إلى الشعب.

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