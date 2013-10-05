منظمات المجتمع المدنى فى بنى وليد تدين مقتل 16 جنديا ليبيا

طرابلس (أ. ش. أ)

أدانت منظمات المجتمع المدنى لبنى وليد الليبية، اليوم السبت، مقتل 16 جنديا تابعا للجيش الليبى على مشارف بوابة المالطى بين ترهونة وبنى وليد.

وكان 13 جنديا من الجيش الليبى قتلوا فجر اليوم (السبت)، فى بوابة أم الرشراش بمنطقة وشتاتة، جنوب شرق طرابلس جراء هجوم مسلح من قبل مجهولين، وارتفع العدد إلى 16 بعد وفاة 3 من المصابين.

وذكر بيان لمنظمات المجتمع المدنى، أنها تدين بشدة هذا العمل الإجرامى، محملا الحكومة مسئولية ما وصفه بـ"التردى الأمنى والانفلات الخطير".

وحذر البيان من استغلال هذا الحادث لتنفيذ أجندة داخلية وخارجية مشبوهة، لافتا إلى أن البلاد تعيش فى حالة عجز تام وواضح، نظرا لما تشهده البلاد من اغتيالات متكررة فى عدة مدن.