منتخب مصر: أزمة الأهلي والقطن لن تغير حساباتنا

أكد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة بوب برادلي المدير الفني لن يغير حساباته ما حدث خلال مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة غانا في معسكر يبدأ الأثنين المقبل في الجولة الحاسمة من تصفيات المونديال، بينما تأجل لقاء الأهلي والقطن بسبب هطول أمطار وعواصف شديدة.

وقال ضياء في تصريحات تليفزيونية يوم السبت: "لابد أن نتعامل بهدوء، الأمر حاليا خارج عن إرادة الجميع، ولابد من التعامل مع الأزمة".

وأضاف "لن نغير حساباتنا، والمعسكر سيبدأ في موعده وطبيعي أن لاعبي الأهلي لن يبدأوا الإعداد مع باقي المجموعة في موعد انطلاقه نظرا لعودتهم من السفر".

وأشار المدرب العام برادلي سيتعامل مع الموقف ولن يضطر إلى تغيير أي شيء في برنامج إعداد المنتخب.