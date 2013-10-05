السعودية تنفي اتخاذ أي خطوات تتعلق بمشروع جسر بري بين «المملكة» ومصر

أكد وزير النقل السعودي، الدكتور جبارة بن عيد الصريصري، أن الوزارة لم تقم باتخاذ أي خطوات تتعلق بـ«مشروع جسر بري بين المملكة ومصر» بتكلفة حوالي 3 مليارات دولار.

ونفى وزير النقل السعودي ما ورد في بعض وسائل الإعلام من أنه قام بجولة على ما سمي مشروع جسر بري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس» السبت، إن ما ورد عن ذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، وإنه لم يقم بجولة على ما سمي بهذا الاسم، ولم يسبق أن أدلى بما أشارت إليه وسائل الإعلام سواءً بالتصريح أو التلميح، ولم يسبق أن قامت وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية باتخاذ أي خطوات تتعلق بهذا الموضوع.

كانت وسائل الإعلام المصرية أعلنت، السبت، أن الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل المصري، قد تفقد الجمعة، بمرافقة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الموقع الذي سينطلق منه الجسر من جزيرة تيران بمصر في اتجاه السعودية، حيث سيبدأ من جزيرة صنافير بالسعودية، لافتاً إلى أن المسافة المعلقة في جسم الكوبري ستصل إلى 350 مترا.

وقال «الدميري» إنه من الممكن تأمين تنفيذ مشروع الجسر البري بين كل من السعودية ومصر واصفًا المشروع بالعملاق، الذي سيخدم البلدين، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تحصل تكلفته خلال خمس سنوات، لافتًا إلى أنه يمكن استخدام الجسر فى مد خطوط بترول وكهرباء وغاز بين البلدين، وهو ما سيعظم الإيرادات التي سيحققها.

جدير بالذكر أن مشروع الجسر مقترح سابق أثير موضوعه إعلاميا في السابق، وشهد معارضة من عدة جهات، ويعتقد أنه في حالة إنشائه سيساهم في تأمين تنقل أفضل للمسافرين، الذين يسافرون عن طريق العبارات، إضافة إلى عشرات آلاف الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج كل عام.