أفلام من 27 دولة في مهرجان الإسكندرية السينمائي.. وإيطاليا ضيف شرف

كتب : رويترز منذ 35 دقيقة

يشارك نحو 140 فيلمًا من 27 دولة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والذي يفتتح الأربعاء المقبل، وتحل فيه السينما الإيطالية ضيف شرف.

وقال رئيس المهرجان الأمير أباظة، اليوم السبت، في بيان، إن الدورة التاسعة والعشرين التي تستمر ستة أيام تتنافس في مسابقتها الرسمية أفلام روائية طويلة من 14 دولة هي كرواتيا والبوسنة وألبانيا وإيطاليا وفرنسا وسلوفينيا واليونان وإسبانيا وتركيا.

أما الأفلام العربية المتنافسة في المسابقة، فهي (يا خيل الله) من المغرب و(زبانا) من الجزائر و(مريم) من سوريا و(السراب الأخير) من تونس إضافة إلى فيلم مصري لم يعلن عنه.

ويرأس الممثل المصري محمود قابيل لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها كلا من الممثل الألباني تيمو فلوكو والممثلة الإيطالية مارينا بينافينا والمخرجة والمنتجة الكرواتية أنتونيا كارنراد والمخرج البلجيكي أندريا سيتريك والمخرج التونسي رضا الباهي والممثلة السورية كندة علوش.

وتشارك إيطاليا ضيف الشرف بخمسة أفلام هي (العيون الزرق) و(فراغ) و(مؤامرة الليثيوم) و(معا في أمريكا) و(ميلي).

ويكرم المهرجان، كلا من اسم مدير التصوير الإيطالي ماركو أونوراتو، والمخرج الفرنسي فيليب فوكون وثلاثة مخرجين عرب، هم: الفلسطيني محمد بكري، والمغربي محمد مفتاح، والتونسي نوري بوزيد، ومن مصر الممثلان محمود حميدة وإلهام شاهين، والسيناريست وحيد حامد والمخرج محمد خان.

أما المسابقة العربية، فتضم أقساما للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية. يرأس الناقد المصري لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها، كلا من الكويتي حسين الخوالد والعماني خالد الزدجالي والجزائري سليم أغار والمغربي عبد الحق المنطرش.

ويخصص المهرجان قسما عنوانه (40 سنة على حرب أكتوبر) حيث يتزامن المهرجان مع الذكرى الأربعين لتمكن الجيش المصري من عبور قناة السويس عام 1973 والتوغل في شبه جزيرة سيناء التي استولت عليها إسرائيل في حرب يونيو 1967.

ويعرض هذا القسم 14 فيلما قصيرا منها (في 6 ساعات) لخليل شوقي و(مسافر الشمال مسافر الجنوب) لسمير عوف و(أبطال من مصر) لأحمد راشد و(جيوش الشمس) لشادي عبد السلام و(صائد الدبابات) لخيري بشارة.