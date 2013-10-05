بالفيديو - دورتموند يتلقى خسارته الأولى في الدوري على يد مونشنجلادباخ

تعرض بروسيا دورتموند لخسارته الأولى في الدوري الألماني هذا الموسم على يد مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الثامنة من المسابقة.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لدورتموند التي يفشل في التسجيل فيها منذ 31 مباراة بالدوري الألماني.

وانتظر الفريقان حتى الدقيقة 81 حتى افتتح كروز النتيجة لصالح مونشنجلادباخ عن طريق ضربة جزاء تسبب فيها ماتس هوملس الذي تعرض للطرد، وأضاف رافائيل الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعلى الرغم من تلك النتيجة استمر دورتموند في صدارة الدوري الألماني برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ الذي يواجه ليفركوزن يوم السبت بينما ارتفع رصيد مونشنجلادباخ إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

شاهد أهداف المباراة