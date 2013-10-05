كابيللو: رفضت عرضا لتدريب إيطاليا بعد برانديللي

ألمح فابيو كابيللو المدير الفني الإيطالي لمنتخب روسيا إلى رفضه لعرض من بلاده لتدريب الأتزوري بعد كأس العالم 2014.

التكهنات تشير إلى أن تشيزاري برانديللي المدير الفني لمنتخب إيطاليا سيترك الأتزوري بنهاية مونديال 2014 بالبرازيل.

كابيللو كان أحد أبرز الأسماء المرشحة لتدريب الأتزوري خلفا لبرانديللي، حتى انسحب رسميا من السباق.

وقال كابيللو المدير الفني السابق لروما وميلان ويوفنتوس وريال مدريد وموناكو: "تحدثنا في الأمر، ورفضت الفكرة تماما".

وتابع "تركيزي منصب تماما على تدريب روسيا حتى نهاية عقدي في 2018".