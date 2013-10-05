ألبيول يغيب عن إسبانيا للإصابة

مدريد، (إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت أن لاعب الوسط الإسباني راؤول ألبيول سيغيب عن منتخب بلاده في الجولتين المتبقيتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014 للإصابة.

وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية إلى أن مدرب نابولي الإيطالي رافائيل بنيتز أكد اصابة المدافع، ما يدفع المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي لاستدعاء لاعب آخر لاستكمال القائمة.

ويفتقد "الماتادور" جهود مدافعه أمام بيلاروسيا في 11 من الشهر الجاري وجورجيا بعدها بأربعة أيام في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وتحتل إسبانيا، بطلة العالم وأوروبا، صدارة المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف أمام فرنسا.