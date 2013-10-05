الوزن الزائد وقلة شرب المياه وراء أملاح الجسم وتكوين حصوات الكلى

بعض الأشخاص لديهم مشكلة فى عدم قدرة الجسم فى الحفاظ على معدلات المياه وفق النسب الطبيعية، فيحدث لديهم احتباس (تخزين) للماء فى الجسم، أو ما يعرف بـ(الأملاح).

قال د.محمد إبراهيم أستاذ الباطنة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، من الأسباب التى تؤدى إلى تكوين الأملاح الزائدة فى الجسم، قلة شرب الماء مع تناول الكحوليات، الإفراط فى تناول الأملاح كالمخللات وزيادة الملح فى الأكل، عدم الاهتمام بعلاج ضغط الدم المرتفع، إضافة إلى قلة النشاط والحركة والخمول مما يسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون، ومنها ترسب الأملاح فى الجسم، مما يؤثر على الصحة الانتفاخ والتورم خاصة فى منطقة البطن والقدمين، زيادة الوزن، تؤثر على عمل الكليتين بالسلب مع تكوين الحصوات، مع حرقان فى البول، الآلام فى الجنبين، إضافة إلى التهاب المفاصل والتشققات فى الكعبين واليدين يصاحبه الآلام فى العظام.

> وأشار إبراهيم إلى طرق العلاج، ومنها التغذية السليمة بالبعد عن الاستهلاك اليومى من الملح والأطعمة المالحة وكذلك الأطعمة المعلبة لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم المكون الأساسى للملح، تجنب المشروبات التى تسبب الجفاف كالشاى والقهوة والكحول، ويمكن استبدال ذلك بالشاى العشبى أو شاى الفواكه، وأهم طرق العلاج شرب المياه بكثرة للتخلص من الأملاح والحفاظ على الكليتين والتقليل من خطر تكون الحصوات بهما، تناول الأغذية التى تحتوى على عنصر البوتاسيوم لإزالة الأملاح من الجسم كعصير البرتقال والمشمش بجانب البقوليات والكربوهيدرات والحديد والبروتين مع منتجات الألبان، والحفاظ على الوزن المثالى وتخفيف الوزن.

وأضاف أن المكملات الغذائية من طرق مساعدة الجسم فى التخلص من الأملاح، والتى تحتوى على الفيتامينات كالماغنسيوم، المنجنيز والكالسيوم بالإضافة إلى الخضروات الورقية ذات اللون الغامق كالسبانخ وليس الأخضر كالجرجير، ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية فى الجسم فهى ترفع درجة الحرارة فتسبب العرق الذى يفرز الأملاح والسوائل وأخيرا التقليل من اللحوم الحمراء كاللحمة، الكبدة، الكلاوى والسردين.