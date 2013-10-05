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جنازة وطنية للجنرال الفيتنامي "جياب".. وحداد يومين في البلاد

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جنازة وطنية للجنرال الفيتنامي "جياب".. وحداد يومين في البلاد جنازة وطنية للجنرال الفيتنامي "جياب".. وحداد يومين في البلاد

كتب : أ ف ب السبت 05-10-2013 18:24

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم، عزمها على إقامة جنازة وطنية لبطل الاستقلال الجنرال فو نغيون جياب، وذلك في أول إعلان رسمي عن وفاة الاستراتيجي العسكري البارع.

وتوفي جياب عن مئة عام وعامين، الجمعة، واشتهر بعبقريته في أساليب حرب العصابات التي أدَّت إلى هزيمة الجيشين الفرنسي والأمريكي.

وقالت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، في بيان، إن البلاد ستعلن الحداد يومين على وفاته.

وجاء في بيان اللجنة الذي صدر بعد 24 ساعة على وفاة الجنرال جياب: "تم اتخاذ قرار بإجراء جنازة وطنية للجنرال جياب"، وهو أعلى شرف في البلاد بعد الجنازة الرسمية.

وسيسجى جثمان جياب في دار الجنازات في هانوي في 12 أكتوبر قبل دفنه في اليوم التالي، بحسب بيان اللجنة.

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