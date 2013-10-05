وزير فلسطيني: اعتداء المستوطنين اليهود على المزارعين انعكاس لسياسة نتنياهو

كتب : أ ش أ منذ -1 دقيقة

أكد وزير الزراعة الفلسطيني وليد عساف، أن اعتداءات المستوطنين المستمرة على المزارعين الفلسطينيين هي انعكاس واضح لسياسات حكومة نتنياهو التي تواصل دعم المستوطنات في الأرض الفلسطيينة المحتلة وتغض البصر بشكل علني أمام اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة.

ووصف عساف - في تصريح له اليوم - صمود المزارعين في أرضهم أمام سياسات الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف النيل من صمودهم الملحمي، بصف الدفاع الأول أمام سياسات الاحتلال الاستطيانية والتوسعية، مشيرا إلى أن اعتداءات الاحتلال على المزارعين مسلسل يومي لا تنتهي حلقاته، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض المزارعين وزراعة الأراضي المتضررة.

وطالب عساف العالم أجمع والمؤسسات الدولية التي تعنى بحماية المدنين بحماية المزارعين الفلسطينين العزل، محذرا من تبعات هذه الاعتداءات خاصة مع بدء موسم قطف الزيتون والتي كان آخرها ما حدث اليوم في قرية دير شرف بنابلس وتحطيم مستوطني "شافي شمرون" لنحو أكثر من مائة شجرة زيتون معمرة في القرية تعود ملكيتها لعائلات فلسطينية.