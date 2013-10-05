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احرصى على تنظيف الحمام لتتجنبى الإصابة بالأمراض

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احرصى على تنظيف الحمام لتتجنبى الإصابة بالأمراض احرصى على تنظيف الحمام لتتجنبى الإصابة بالأمراض

نظافة حمامك من أهم الإجراءات الصحية الوقائية التى تحمى صحتك وصحة عائلتك من الإصابة بالأمراض، فأكثر الأماكن نقلا للعدوى والأمراض هى الحمامات مقارنة بباقى أركان المنزل، لذا الحرص على نظافته أمر ضرورى والأهم منه الانتظام والانضباط فى التنظيف.

الحمام هو المكان الأكثر جذبا للجراثيم، هذا ما أوضحه الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية مؤكدا على أهمية تنظيف حمام لمنزل بشكل منتظم ومع نهاية كل يوم بحد أقصى، وذلك حتى لا نعطى الفرصة للجراثيم للتكاثر والنمو مما يساعد على إصابة أفراد الأسرة بأمراض مختلفة.

نظفى أركان الحمام جيدا ومابين ثنايا السيراميك ووراء الحمام وفى الأماكن المختفية غير المرئية لأنها الأكثر احتواء للجراثيم والبكتيريا، وأضيفى المطهرات القوية القاتلة للجراثيم بنسبة كبيرة.

علمى أفراد أسرتك كيفية تنظيف الحمام بعد أن يقضى كل منهم حاجته، حتى تصبح عادة لديهم لا يتنازلوا عنها، وضعى فى حمامك سلة مهملات يتم فتحها عن طريق القدم لا الأيدى حتى لا تساعد على انتقال الجراثيم والعدوى من مستخدم إلى آخر.

فى نهاية كل يوم قومى بتنظيف حمامك جيدا بالمطهرات القوية وبين الحين والآخر احرصى على تهويته فى ورش المعطرات فيه حتى يتغير هواء الحمام باستمرار مع ثبات الرائحة المنعشة التى تقومين برشها فيه يوميا.

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مصر 365