غرسات الأسنان لا تستخدم مع مريض السكر

قال الدكتور يحيى رمضان أستاذ ورئيس قسم التركيبات فى جامعة الأزهر، إن غرسات الأسنان "زراعة الأسنان" هى عبارة عن وتد فى شكل برغى تثبت فى عظام الفك، ويتم الزراعة للأسنان فى حالة فقدان الأسنان فى حادثة، وتوجد للغرسات أنواع كثيرة يختار منها الطبيب على حسب حالة المريض.

> وأضاف الطبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن غرسات الأسنان يشترط زراعتها مع الأشخاص صغيرى السن، ومن لا يتجاوز عمرهم الـ50 عاما، لأن من يكون سنهم أكبر من 50 عاما يوجد عندهم هشاشة فى العظام.

أوضح رمضان أنه لا يمكن استخدام الغرسات مع مريض الكبد ومن يعانون من ذوبان فى عظام اللثة ومريض السكر، لأنها لم تستمر نتيجة أن السكر ينتج بكتيريا تسبب التهابات الأسنان.