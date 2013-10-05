"إخوان" الخارج يستعدون لإفساد احتفالات الجاليات المصرية بانتصارات أكتوبر

كتب : بهاء الدين محمد منذ 8 دقائق

حشدت تجمعات تنظيم الإخوان بالخارج للتظاهر غدا، في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تزامنا مع احتفالات ووقفات تأييد أعلنت عنها الجاليات المصرية حول العالم أمام السفارات المصرية وملحقيات الدفاع؛ في محاولة منهم لإفساد الاحتفاليات بذكرى النصر.

في لندن يستعينون بالباكستانيين والسوريين من أجل الاشتباك مع مظاهرة تأييد الجيش

وقال الدكتور مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن لـ«الوطن»، إن بريطانيا تشهدت تواجد كبير وقوي لـ"الإخوان" حيث أصبحت ملجأ للهاربين من مصر من أبناء القيادات الإخوانية الذين طلبوا اللجوء السياسي إليها. وأوضح «رجب» أنه على الرغم من عدم وجود عناصر إخوانية خلال احتفال السفارة بذكرى أكتوبر الخميس الماضي، إلا أنهم قرروا تنظيم مظاهرة ضد الجيش و«30 يونيو» غدا الأحد، بالتزامن مع تنظيم الجالية المصرية وقفة لتأييد الجيش أمام السفارة وملحقية الدفاع المصرية.

وتابع: «الإخوان يلعبون باسم الدين ويحشدون غير المصريين من جنسيات أخرى مثل الباكستانيين والهنود والبنجلاديش والسوريين والفلسطينيين والتونسيين للتظاهر والاشتباك معنا، ولكننا نفتخر أن مظاهراتنا مصرية خالصة».

وكشف محمد غز القيادي بالجالية المصرية بالسعودية، أن الإخوان تسللوا إلى المواقع القيادية في الجالية في عهد القنصل العام الأسبق والسفير السابق بالرياض محمود عوف، فهو أول من دعمهم ودعموه بالبرقيات التي تشيد به وتؤيده في كل مشكلة كانت تقابله لدرجة أن هتفوا له. وأكد أنه لا أحد منهم يجرؤ على القيام بأي أعمال لإفساد احتفالات الجالية بذكرى النصر، باستثناء تحريضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي فرنسا يطردون الفرقة الموسيقية من المركز الثقافي

وقال "غز" إنه على الرغم من توجههم بالتهنئة بنصر أكتوبر للسفير عفيفي عبدالوهاب السفير المصري بالرياض؛ للحفاظ على مصالحهم معه، إلا أنهم في نفس الوقت عزفوا، عن إرسال برقية مماثلة للرئيس كما كانوا يفعلون أيام الرئيس المعزول.

وقال شهود عيان من الجالية المصرية بفرنسا لـ«الوطن» إن شباب ينتمون لتنظيم الإخوان حاولوا إفساد احتفال السفارة المصرية بفرنسا بذكرى انتصارات أكتوبر، حيث قاموا بطرد الفرقة الموسيقية التي جاءت لإحياء هذه الذكرى الوطنية واشتبكوا مع العاملين بالسفارة. وبدأت الأحداث عندما تمكن مجموعة من المنتمين للتنظيم دخول القاعة كبقية أبناء الجالية التي جاءت تحتفل بالذكرى، فقاموا بتوجيه السباب للدبلوماسيين والموظفين بالسفارة والسفير المصري بباريس محمد مصطفى كمال. كما توعدوا بتكرار ما فعلوه غدا الأحد بالتزامن مع ذكري 6 أكتوبر، وأعلنوا أنهم سوف ينظمون مظاهرة حاشدة أمام السفارة لرفض عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقال صالح فرهود، القيادي بالجالية المصرية بفرنسا لـ«الوطن» أن هذه الأفعال المشينة لا تصدر إلا عن أشخاص غير وطنيين، لأنهم يريدون تدمير ذكرى أي نجاح للجيش المصري. مشيراً إلى أن هذا الحفل كان قبل أيام بتنظيم المكتب الثقافي وملحقية الدفاع.

وأكد بهاء الدين محمد القيادي بالجالية المصرية بالكويت أن سيطرة الإخوان على الروابط الخدمية للجاليات تساعدهم على إفساد هذه الاحتفالات فضلا عن استغلال نفوذهم لدى السفارات الذي حصلوا عليه خلال العام الماضي.

وقال محمود أبو ضيف منسق حركة «تمرد» في أوروبا، إن شباب الجالية سوف يحتفلون غدا بذكرى النصر استكمالا للاحتفالات التي نظموها خلال الأسبوع الماضي، وأكد أنه تعرض لتهديدات بالقتل من قادة تنظيم الإخوان في سويسرا، كما علم أنهم سينظمون مظاهرة ضد الاحتفال بذكرى أكتوبر، حيث يستغلون احتياج بعض الشباب الذي جاء مؤخرا للعمل بالخارج وإغرائهم بالمشاركة في المظاهرات مقابل مبالغ تصل إلى 1000 فرنك سويسري ووجبات وبنزين للسيارة ورحلات حج وعمرة.

اشتباكات مرتقبة في واشنطن.. و1000 فرنك سويسري لكل متظاهر ضد الجيش

ومن المنتظر أن تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن اشتباكات بين أبناء الجالية الذين أعلنوا عن تنظيم مظاهرة غدا أمام ملحقية الدفاع المصرية، وبين المنتمين للتنظيم الذين تعمدوا تنظيم مظاهرة في نفس التوقيت والمكان.