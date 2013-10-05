الكاف: مباراة القطن والأهلي تعاد كاملة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن مباراة القطن والأهلي ستعاد كاملة يوم السادس من أكتوبر، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

الأهلي واجه القطن في الكاميرون اليوم السبت الخامس من اكتوبر، لكن اللقاء توقف قبل نهايته بـ25 دقيقة بسبب الحالة الجوية السيئة.

وقرر حكم المباراة إلغاء اللقاء وتعليقه، على أن يعلن قراره بشأن استكمال الـ25 دقيقة الأخيرة أم إعادته بالكامل.

وفي النهاية، أعلن الكاف أن لوائحه تجعل الحكم يعيد اللقاء بأكمله يوم السادس من اكتوبر.

وأكد البيان"آثار لقاء اليوم السبت مستمرة من إنذارات وما إلى ذلك".

بمعنى أن شهاب الدين أحمد حصل على إنذار في مباراة اليوم، لو حصل إلى بطاقة صفراء أخرى يوم الأحد ستكون النتيجة غيابه عن جولة الإياب.