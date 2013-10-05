إنقاذ صياد مواطن من «ضدنا» من غرق محقق

أنقذت العناية الإلهية صياداً مواطناً في العقد الخامس من عمره من منطقة ضدنا من الموت المحقق غرقاً، بعدما اختفت آثاره عندما جرفت مياه البحر مركب الصيد الذي كان يستقله صباح أمس على بعد 4 أميال بحرية من ميناء ضدنا إثر سقوطه منه.

وكان الصياد قد خرج في تمام الساعة السادسة صباحا للصيد في عرض البحر، وأثناء الرحلة أراد تنظيف معدات الصيد "القراقير" بماء البحر، إلا أن قدمه زلت واختل توازنه، فسقط من أعلى سطح المركب وجرفه التيار، ما حال دون لحاقه بمركبه مرة أخرى.. وفي ذلك الوقت مر مركب آخر، حيث وجد المركب الجانح يجول وحيداً دون ربانه.

وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية وجمعية الصيادين بدبا وخفر سواحل المنطقة عن الحادثة، وقامت الأخيرة بدفع أجهزتها وقوارب الاستكشاف والإنقاذ، وبعد محاولات حثيثة تم العثور عليه بعد 3 ساعات من البحث على بعد نحو 5 كيلومترات من خط الساحل، وتم إنقاذه بعدما وجد في حالة شديدة من التعب والإعياء. من جانبه، لفت سليمان خميس الخديم نائب رئيس جمعية الاستهلاك التعاوني للأسماك رئيس لجنة الصيد والصيادين بالشرقية، رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون في تعريض حياتهم للخطر، وذلك بالتزام معايير الأمن والسلامة.