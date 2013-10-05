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وصول 300 ألف طن سولار سعودي إلى ميناء “سوميد” بالعين السخنة

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وصول 300 ألف طن سولار سعودي إلى ميناء “سوميد” بالعين السخنة وصول 300 ألف طن سولار سعودي إلى ميناء “سوميد” بالعين السخنة

ميناء العين السخنة بالسويس -أرشيفية

قال خالد صالح رئيس مجلس إدارة شركة ( سوميد ) إن ميناء سوميد المطل على خليج السويس بالعين السخنة بمحافظة السويس ، استقبل شحنات ضخمة من السولار السعودي المتفق على توريدها بين المصرية ونظيرتها ، وبلغت حمولة الشحنة التي وصلت لميناء سوميد 300 ألف طن سولار ، مؤكدا أنه من المقرر وصول 5 ملايين طن سولار خلال عام .

وأضاف صالح أنه بعد وصول هذه الشحنة الضخمة من السولار السعودي قامت شركة ( للبترول ) بأخذ عينات من السولار السعودي وتم التأكد من سلامته وصلاحيته ، وتقوم حاليا الشركات التابعة لوزارة البترول بنقل السولار من العين السخنة .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة (سوميد)، أنه من المنتظر أن تساهم شحنات السولار السعودي في إنهاء أزمة السولار بمصر .

أ ش أ

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