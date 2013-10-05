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إنقاذ قارب زجاجي من الغرق وعلى متنه مصريان جنوب الغردقة

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إنقاذ قارب زجاجي من الغرق وعلى متنه مصريان جنوب الغردقة إنقاذ قارب زجاجي من الغرق وعلى متنه مصريان جنوب الغردقة

مركب غارق -أرشيف

تمكنت قوات الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالغردقة من انقاذ قارب زجاجي (جلاس بوت ) من الغرق قرب منطقة كورال بيتش جنوب الغردقة وعلى متنه مصريان.

وكان مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحرالأحمر قد تلقى إخطارا من حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة يفيد تلقيه إشارة استغاثة من قارب (جلاس بوت) تعرض للشحط بمنطقة كورال بيتش وتعطل موتور القارب وأن سوء الأحوال الجوية يهدده بالغرق.

وعلى الفور تم التنسيق مع أحد مراكز الغطس القريبة من المنطقة وتم دفع عدد من المراكب التابعة لمركز الغطس بكورال بيتش وتم انقاذ القارب وركابة وتبين انهم شخصان مصريان وحالتهم الصحية جيدة وانهما كانا فى رحلة بحرية بمنطقة مكادى جنوب الغردقة وأن سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح تسببت فى شحط القارب إلى منطقة بها شعاب مرجانية.

أ ش أ

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