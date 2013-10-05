محافظ سوهاج يشهد حفلة صلح مقامة بين عائلتين

شهد اللواء الوزير محمود عتيق – محافظ سوهاج ظهر اليوم حفل الصلح المقام بين عائلة آل أبو الحسن بديوي وآل الخطيب بالشعارنة وكوم بدار وعائلة عضمة بالشيخ عطي ، وذلك بالسرادق المقام بجوار مستشفي سوهاج العام بحضور اللواء سمير رضا نائبا عن مدير أمن سوهاج ، وفضيلة الشيخ محمد زكي المستشار الديني لشيخ الأزهر ، وفضيلة الشيخ زين العابدين عبد اللطيف المستشار الديني للمحافظة ولفيف من القيادات الشعبية والعمد والمشايخ وكبار العلائلات .

بدأت مراسم الصلح بالاستماع لما تيسر من القرآن الكريم أعقبه كلمة الشيخ محمد زكي تحدث فيها عن أهمية التصالح وعظم أجره في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

وألقى محافظ الإقليم كلمة أكد فيها علي أهمية الصلح بين الناس مشيرا إلي أنه لا توجد عداوة بين المسلمين وبعضهم وأن الصلح يأتي في أيام مباركة في ظل الاحتفال بإنتصارات أكتوبر المجيدة ، والتي تحققت بسبب توحد المصريين ونسيانهم لما بينهم من خلافات ، وتذكرهم بأنه لا يوجد ثأر بين المصري وأخيه ، فالمصريين لهم ثأر مع عدو وأحد فقط ، كما قدم سيادته الشكر لكل من سعي ويسعي في إتمام الصلح بين المواطنين لأجل نزع الخلافات والمنازعات وتركها جانبا .

كما أكد علي أهمية أن نسعي جميعا لبناء سوهاج وإسعاد أبنائنا وأحفادنا ، وترك الخير لهم بدلا من الثأر متمنيا دوام الصلح والمحبة بين أبناء المحافظة .

وفي نهاية الحفل تم إجراء مراسم الصلح ، حيث قام أحد أفراد عائلة أبو الحسن بتقديم القودة ” الكفن ” لعائلة آل عضمة ، وأقسم الجميع علي الصلح وعدم نقض العهد بين العائلتين .