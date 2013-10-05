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محافظ سوهاج يتفقد بعض مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية

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جانب من الجولة التفقدية

تفقد اللواء الوزير محمود عتيق – محافظ سوهاج صباح اليوم يرافقه المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة ومجدي عشم سعد ـ وكيل وزارة الري بسوهاج أعمال تغطية ترعة الرويهب بمركز المنشاة وذلك ضمن مشروعات الصندوق الأجتماعي للتنمية ، حيث يبلغ طول الترعة 1 كم تقريبا ، وقد كانت مصدرا من المصادر التلوث البيئي للمناطق المحيطة ، وقد أصدر المحافظ تعليماته بسرعة الإنتهاء من أعمال التغطية وبناء حديقة عامة علي المكان المغطي والقيام بأعمال التشجير المناسبة للمنطقة ، مؤكدا علي أنه يدعم ويقف دائما وراء أي عمل يخدم المواطنين .

كما تفقد المزرعة السمكية بقرية الدويرات بالمنشاة والكازينو المقام عليها والذي كان يعد من أهم المنتجعات السياحية في حيث كان مقصدا للسائحين منذ وقت قريب ، وتعد هذه المزرعة السمكية من أكبر المزارع السمكية في صعيد مصر حيث كانت تربي بها أنواع مختلفة من الأسماك والتي تدعم المحافظة بما تحتاجه من أسماك ويتم التصدير لباقي محافظات الصعيد أيضا إلا أن المزرعة أصبحت الآن مهجورة وفي حالة يرثي لها خاصة بعد التعدي عليها من قبل الأهالي خلال ثورة 25 يناير المجيدة .

وأصدر المحافظ تعليماته بإزالة كافة المعوقات أمام هذا المشروع من أجل عودة المكان لأفضل مما كان عليه في السابق ، لافتا إلي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالمشروع لإزالة التعديات علي أراضي المزرعة والكازينو حتي يعود المشروع إلي طبيعته ومكانته علي خارطة السياحة المصرية .

تفقد مزرعة الاسماك بالدويرات 5

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