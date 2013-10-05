"شباب ضد الانقلاب": لن نسمح أن تسيل دماؤنا هدرا وسندخل إلى التحرير غدا

كتب : فاطمة النشابي منذ 35 دقيقة

جددت حركة "شباب ضد الانقلاب" المنتمية لجماعة الإخوان المحظورة، دعوتهم للتظاهر غدا في ميدان التحرير بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

نشرت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، عبر حسابها على "فيس بوك" البيان والذي جاء فيه: "دخول الثوار إلى ميدان التحرير غدا سيكون بمثل الإعلان عن شهادة وفاة الانقلاب العسكري، لن نسمح أن تسيل دماؤنا هدرا وسندخل إلى ميدان التحرير غدا".

وأضاف البيان: "مطالبنا هي كسر الانقلاب العسكري وعودة الأوضاع إلى ما قبل 30 يونيو، لم يواجهنا أهالي في أي مسيرة وكل من يعتدون على المسيرات بلطجية يحركهم أمناء شرطة معروفون في مناطقهم".

واختتم البيان بأن دخول ميدان التحرير سيسفر عن مفاجآت أخرى.