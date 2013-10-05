بالصور..مدير أمن الإسكندرية يعقد اجتماعاً لتأمين احتفالات نصر أكتوبر

عقد اللواء أمين عز الدين- مساعد وزير الداخلية- مدير أمن الأسكندرية، اجتماعا ضم قيادات المنطقة الشمالية العسكرية والأمن الوطنى والأمن المركزى وإدارات البحث الجنائى والحماية المدنية والخيالة والمرور والمرافق والنجدة، وذلك لوضع خطة شاملة لتأمين الميادين والمنشآت الحيوية خلال احتفالات السادس من أكتوبر، حيث تم التشديد على ضرورة التعامل بحزم مع أى محاولات لإشاعة الفوضى بالشوارع. وتقرر خلال الاجتماع التعامل وفقاً للقانون لصد أى محاولة للاعتداء على المنشآت الشرطية أو الحكومية وذلك وفقاً لخطة وزارة الداخلية فى تأمين المنشأت، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات بالمديرية لتلقى البلاغات والتعامل الفورى معها من خلال التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية بتوجيه الأكوال الأمنية المتمركزة بعدد من المناطق فى الوقت المناسب , كما سيتم نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين والشوارع الرئيسية، مستخدمين الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أى مفرقعات أو تفجيرات إرهابية قد تحدث ومراقبة تلك الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين، كما وجه سيادته شرطة المرافق لرفع جميع السيارات المتروكة والمهلمة منذ فترة ورفع جميع الإشغالات فى محيط الأماكن والميادين المزمع إقامة الاحتفالات بها، كما وجه إدارة البحث الجنائى لتوزيع خدماتها السرية وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى من خلال التنسيق مع حارسى العقارات وإدارات الفنادق لمتابعة مستأجرى الشقق المفروشة والوحدات الفندقية ومتابعة المترددين على الميادين العامة وإعتلاء أسطح العقارات المطلة على تلك الميادين.

كما وجه، إدارة المرور بعمل خطة للأنتشار بأماكن التجمعات لعمل تحويلات مرورية وسحب الكثافات، بينما ستقوم الأكمنة الحدودية بدورها فى تأمين مداخل ومخارج المدينة من خلال نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بالطرق السريعة والصحراوية، لمنع دخول أى عناصر إجرامية, كما شدد سيادته على تكثيف التواجد بالمنشآت الشرطية والتعامل الفورى مع أى محاولات لاقتحامها أو الاعتداء عليها من قبل مثيرى الشغب، وأنه لن يسمح إطلاقا بتكرار اقتحام المنشآت الشرطية.

وانتقل اليوم اللواء أمين عز الدين- مساعد الوزير- مدير أمن الأسكندرية بصحبة قيادات المديرية ميدانياً إلى ميدان محطة سيدى جابر وميدان رأس التين والمتوقع إقامة الاحتفالات بهما، لتفقدهم والوقوف على الأجراءات التأمينية بتلك الميادين ومتابعة أعمال التمركزات الأمنية الثابتة.