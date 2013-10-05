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بالصور.. عروض فنية فى احتفالات نصر أكتوبر بالسويس

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أقامت محافظة السويس احتفالية رياضية وفنية بمناسبة مرور 40 عاما على نصر السادس من أكتوبر عام 1973ن تحت رعاية اللواء العربى السروى محافظ السويس، باستاد السويس الرياضى وبحضور اللواء خليل حرب مدير أمن السويس والمهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد الكتاتنى مدير عام الثقافة وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية وأهالى السويس.

أضاف بيان صادر من الديوان العام أن اللواء العربى السروى محافظ السويس حيا خلال الاحتفال الزعيم الخالد جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات بطل الحرب والسلام , وقد المحافظ الشكر لأبناء السويس من الشهداء والفدائيين وأعضاء منظمة سيناء العربية لدورهم البطولى فى الدفاع عن السويس جنبا إلى جنب مع الجيش الثاث الميدانى مشيرا إلى انهم بذلوا كل غال ونفيس من أجل الانتصار على العدو فى أكتوبر 1973. ثم قدمت بعد ذلك فقرات فنية لفرقة السويس للفنون الشعبية وفرقة السمسمية وأغنيات يا بيوت السويس وتسلم الأيادى ثم أوبريت أم الدنيا.

وأكد جمال حسب النبى مدير الشباب والرياضة بأن جميع مراكز الشباب بأحياء السويس الخمسة ستقدم اليوم عروض فنية وثقافية احتفالا باعياد اكتوبر 1973.

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