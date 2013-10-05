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تامر حسني: سعيد برد فعل الجمهور حول "سي السيد" وانتظروا المزيد

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تامر حسني: سعيد برد فعل الجمهور حول "سي السيد" وانتظروا المزيد تامر حسني: سعيد برد فعل الجمهور حول "سي السيد" وانتظروا المزيد

كتب : وفاء بكر منذ 13 دقيقة

عبر الفنان تامر حسني لـ"الوطن" -في تصريحات خاصة- عن سعادته برد فعل جمهوره حول كليب "سي السيد" والذي يشارك فيه سنوب دوج قائلا: "سعادتي غامرة بردود الفعل حول الكليب، حيث تجاوزت مشاهدته، في 24 ساعة، أكثر من 3 ملايين مشاهدة، ولن يكون الأخير من تعاوني مع العالمي سنوب، ونجوم آخرين" سيكونون مفاجأه لحمهوري".

من ناحية أخرى أكد تامر: "شددت على أن يكون الحوار بيني وبين زوجتي في أول الكليب مزيج بين العربية والإنجليزية لأن انتمائي الأول والأخير لمصر وجمهوري العربي".

وطرح تامر، منذ يومين الكليب على صفحته الرسمية على "الفيس بوك" و"اليوتيوب".

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