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بالفيديو – رعونة عبد الله السعيد تهدر فرصتين للأهلي

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بالفيديو – رعونة عبد الله السعيد تهدر فرصتين للأهلي بالفيديو – رعونة عبد الله السعيد تهدر فرصتين للأهلي

تسبب عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي في ضياع فرصتين للتقدم على الفريق الأحمر في الشوط الأول أمام القطن الكاميروني.

ويستضيف القطن الفريق الأحمر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولاحت لعبد الله السعيد فرصتين في الشوط الأول.

كانت الأولى في الدقيقة 36 عندما مرت عرضية وليد سليمان من دفاع القطن، ووصلت إلى السعيد الذي لم يستغل سقوط حارس المنافس وسددها برعونة بين يديه.

وفي الدقيقة 38، استقبل محمد أبو تريكة الكرة من قبل منتصف ملعب القطن قاطعا مشوارا رائعا نحو منطقة جزاء القطن ومرر الكرة إلى السعيد.

إلا أن السعيد انطلق نحو الكرة متأخرا، ليفشل في الوصول إلى الكرة.

لمشاهدة الفرصة الأولى، اضغط هنا

لمشاهدة الفرصة الثانية، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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