إلغاء لقاء الأهلي والقطن وإقامتها الأحد.. والمراقب الجزائري يحدد مدة المباراة المعادة

ألغى الحكم الزامبي جاني مباراة الاهلي و القطن الكاميروني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقامة في جاروة بسبب الامطار الغزيرة و سوء حالة الطقس.

وتقام المباراة مجددا يوم الأحد في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وعقد الحكم مشاورات مع مسئولي الاتحاد الإفريقي والفريقين بحثا عن استكمال المباراة أو تأجيلها لوقت أخر، قبل أن يقرر إلغاء المباراة على أن تقام في وقت أخر.

ويفتقد ملعب أومني سبور لوجود كشافات الإضاءة، وهو الأمر الذي قد تسبب في تأجيل المباراة.

ومن المنتظر أن يتم تحديد هل ستلعب المباراة كاملة أو سيتم لعب 25 دقيقة فقط منها خلال ساعات.