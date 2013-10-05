شطة: اللائحة هي إعادة القطن والأهلي كاملة.. والإنذارات مستمرة

قال عبد المنعم "شطة" المدير الفني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إن اللائحة تجعل مباراة القطن والأهلي تعاد كاملة.

تم إلغاء مباراة القطن والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل نهايتها بـ25 دقيقة فقط، بسبب سوء الأحوال الجوية في الملعب بالكاميرون.

وقرر الحكم إعادة المباراة يوم الأحد، لكن لم يتم الإقرار بعد هل ستلعب كاملة أم آخر 25 دقيقة فقط؟

وأجاب شطة في تصريحات لـFilGoal.com "اللائحة تقول إن المباراة تعاد كاملة في تلك الظروف".

وتابع "كذلك تعد مباراة غدا منفصلة، ولقاء اليوم الذي تم إلغائه مستمر آثاره من إنذارات وما إلى ذلك".

بمعنى أن شهاب الدين أحمد حصل على إنذار في مباراة اليوم، لو حصل إلى بطاقة صفراء أخرى يوم الأحد ستكون النتيجة غيابه عن جولة الإياب.