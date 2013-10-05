15 فيلما خليجيا في مهرجان جمعية دراسات الشرق الأوسط السينمائي في ولاية لويزيانا

كتب : محمد عبد الجليل السبت 05-10-2013 16:30

أعلنت جمعية دراسات الشرق الأوسط في مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا، بالولايات المتحدة الأمريكية، أنها بصدد عرض 15 فيلما خليجيا في مهرجانها السينمائي السنوي، الذي تستمر أنشطته هذا العام من 10 إلى 13 أكتوبر 2013.

قال مسعود أمر الله آل علي، المدير الفني في مهرجان دبي السينمائي الدولي، ومدير مهرجان الخليج السينمائي، "يعتبر عرض أعمال السينما الخليجية خارج نطاقها العربي فرصةً رائعةً لتعريف الجمهور العالمي بتطوّر وقدرات صناعة السينما العربية والخليجية والمواهب التي يمكن للعالم العربي أن يقدّمها لهذه الصناعة".

وتضم قائمة الأفلام التي تمّ اختيارها للمشاركة في مهرجان جمعية دراسات الشرق الأوسط السينمائي:

"ديناصور" للمخرج مقداد الكوت

"عبور" للمخرج ميثم الموسوي

"المقنع" للمخرج طارق أبو أسبر

"سكراب" للمخرج بدر الحمود

"مقعد خلفي" للمخرجة هند الفهد

"ضوء دامس" للمخرج ياسر الياسري

"تذكارات من الحلوى" للمخرجة أماني العويس

"البرزخ" للمخرجتين حنين الحمادي وفاطمة عبدالرحيم

"لحظات" للمخرج إبراهيم الراسبي

"نصف إماراتي" للمخرجة أمل العقروبي

"ذنب" للمخرج عبدالرحمن المدني