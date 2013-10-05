حسن الرداد يطعن بالتزوير في قضية إيصال الأمانة

كتب : هدى سعد السبت 05-10-2013 16:44

طعن الفنان حسن الرداد اليوم أمام محكمة جنح الدقي بالتزويرعلى الإيصال المقدم من شركه إنتاج فني تتهمه بتقاضي 25000 جنيه، إيصال أمانه. واوقفت المحكمه نظر الدعوى حتى النظر فى الطعن كما هو مقرر قانوناً وحضر عن الرداد شعبان سعيد المحامى الذى أكد أن التوقيع على الإيصال مزور وليس توقيعه وقررت المحكمة برئاسة المستشار أمجد الكنيسي، وبمعاونه ضياء صبحي بتأجيل نظر الدعوى إلى 30 نوفمبر المقبل، ولحين صدور قرار مصلحه الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص صحه الإيصال من عدمه.