أخبار عاجلة

كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

حورية فرغلي تروي تفاصيل خلافها مع روبي في "تهييس بريس"

Google+ Print
حورية فرغلي تروي تفاصيل خلافها مع روبي في "تهييس بريس" حورية فرغلي تروي تفاصيل خلافها مع روبي في "تهييس بريس"

كتب : نورهان طلعت السبت 05-10-2013 16:59

قالت حورية فرغلي إنها سمعت بخبر خلافها مع روبي والذي أدى إلى اشتباكهما بالأيدي بسبب خلافهما على ترتيب الأسماء على تتر مسلسل "بدون ذكر أسماء"، وهو ما نفته حورية في لقاء خاص بـ"تهييس بريس" الذي يقدمه الصحفي أحمد عاشور على موقع "يوتيوب"، مؤكدة عدم وجود أي خلاف بينها وبين روبي وعدم وجود مشاهد مشتركة بينهما في المسلسل تستعدي الخلاف من الأساس.

وقد تضمنت الحلقة الثانية من البرنامج نفسه تعليقات على خبر ترشيح مصطفى كامل للحصول على لقب "موسيقار الأجيال" خلفا للموسيقار الكبير الراحل محمد عبدالوهاب، وأكد عاشور في الحلقة تعليقا على الخبر: "كيف يتم ترشيح مطرب للحصول على لقب مثل هذا لمجرد تقديمه أغنية "مشكوك في نسبها"، مشيرا إلى أنها مأخوذة من أغنية أخري لمحمد الحلو بنفس العنوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: تصريحات أسامة العزب نجم النادي المصري عقب الفوز على إنبي

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: ملخص مباراة إنبي والمصري ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع إبراهيم حسن عقب فوز المصري على إنبي ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي