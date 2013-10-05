حورية فرغلي تروي تفاصيل خلافها مع روبي في "تهييس بريس"

كتب : نورهان طلعت السبت 05-10-2013 16:59

قالت حورية فرغلي إنها سمعت بخبر خلافها مع روبي والذي أدى إلى اشتباكهما بالأيدي بسبب خلافهما على ترتيب الأسماء على تتر مسلسل "بدون ذكر أسماء"، وهو ما نفته حورية في لقاء خاص بـ"تهييس بريس" الذي يقدمه الصحفي أحمد عاشور على موقع "يوتيوب"، مؤكدة عدم وجود أي خلاف بينها وبين روبي وعدم وجود مشاهد مشتركة بينهما في المسلسل تستعدي الخلاف من الأساس.

وقد تضمنت الحلقة الثانية من البرنامج نفسه تعليقات على خبر ترشيح مصطفى كامل للحصول على لقب "موسيقار الأجيال" خلفا للموسيقار الكبير الراحل محمد عبدالوهاب، وأكد عاشور في الحلقة تعليقا على الخبر: "كيف يتم ترشيح مطرب للحصول على لقب مثل هذا لمجرد تقديمه أغنية "مشكوك في نسبها"، مشيرا إلى أنها مأخوذة من أغنية أخري لمحمد الحلو بنفس العنوان.