مرضى السكرى معرضون للإصابة بتقرحات القدمين أكثر من غيرهم

قال الدكتور محمد على مطر استشارى وعلاج القدم السكرى، يوجد فئة من مرضى السكر معرضين للإصابة بتقرحات والتهابات القدمين أكثر من غيرهم، ومنهم:

- المرضى بتشوهات فى القدمين أو أصابع القدمين

> -مرضى الكالو أو الجلد الجاف

> -المرضى الذين أصيبوا بتقرحات القدمين سابقاً

> - مرضى ضعف وظائف الكلى أو القصور الكلوى مرضى غسيل الكلى

> - المرضى الذين يعانون من ضعف الإبصار

> - كبار العمر وخاصة الذين يعيشون بمفردهم

> - المرضى المصابون بتصلب الشرايين بالقدمين

> - المرضى بضعف الإحساس القدمين

وينصح دكتور مطر مرضى القدم السكرى باتباع الإرشادات الطبية والوقائية، وهى تنظيم نسبة السكر وإعادة السكر إلى المعدلات المقبولة ضرورى جداً، لافتاً ليست جميع الحالات تحتاج إلى مضادات حيوية ومجرد وجود تقرح فى القدمين لا يعنى ضرورة تناول المضادات الحيوية.

مؤكداً أن استعمال المضادات الحيوية دون الحاجة إليها يتسبب بظهور جراثيم مقاومة لأفضل وأحدث المضادات الحيوية مما يجعل العلاج والسيطرة على الالتهابات أمر بالغ الصعوبة، وإزالة الأنسجة التالفة والميتة وتفريغ الصديد يعتبر جزءا رئيسيا من العلاج.

يوضح مطر يجب أن يكون الخيارات اليومية مرة واحدة، لا ينصح باستعمال المضادات الحيوية الموضعية على شكل مراهم أو كريمات أو بودرة أثناء الغيار لتفادى تطور جراثيم عنيدة ومقاومة للمضادات الحيوية، ارتداء بعض الأحذية الطبية بعد الاستشارة الطبية لتخفيف الحمل عن القرحة للمساعدة فى التئامها.