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قنصل مصر العام فى مرسيليا: تعاون طبى فى مجال علاج السرطان

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قنصل مصر العام فى مرسيليا: تعاون طبى فى مجال علاج السرطان قنصل مصر العام فى مرسيليا: تعاون طبى فى مجال علاج السرطان

فى إطار جهود السفارات والقنصليات المصرية لبحث سبل التعاون ودعم العلاقات الثنائية بين ومختلف الدول التقى طارق يوسف قنصل مصر العام فى مرسيليا بجان نويل جيرينى، رئيس المجلس العام لمقاطعة بوش دى رون بجنوب فرنسا حيث أثار يوسف أهمية دفع التعاون بين مقاطعة بوش دى رون ومصر فى عدد من الملفات الهامة منها الصحة والشباب والسياحة. من جانبه حرص جيرينى على التعبير عن تقديره واعتزازه العميق بمصر وأوضح ضرورة دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح يوسف أنه تم الاتفاق على البدء بالتعاون فى المجال الطبى لاسيما فى علاج السرطان حيث يوجد أضخم مركز فى أوروبا لعلاج السرطان، وهو L'institut Paoll-Calmette الذى يديره البروفسير Viens، فضلاً عن ضرورة تبادل الزيارات الشبابية الأمر الذى سيكون له أثر جيد فى تعميق أواصر الصداقة بين البلديين.

كما استعرض يوسف أهم تطورات السياسية التى تشهدها الساحة المصرية مؤخراً مؤكداً عودة الأمور إلى طبيعتها وأوضح التزام الحالية بتطبيق خارطة الطريق فيما أعرب جيرينى عن تقديره للجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فى هذا الصدد متمنياً عودة الاستقرار الكامل للبلاد فى أقرب وقت.

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مصر 365

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