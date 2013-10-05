السجن 5 سنوات لخمسة من طلاب الإخوان لتعديهم على مواطنين في مسيرة بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات أحداث شبرا الخيمة بمعاقبة 5 طلاب منتمين لجماعة الإخوان ، بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لإتهامهم بالتعدى بالضرب على المواطنين وتحطيم محلاتهم خلال مظاهرة نظمتها جماعة الإخوان المحظورة في شبرا الخيمة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى، وكانت مدينة شبرا الخيمة قد شهدت مسيرة لأعضاء جماعة الإخوان المحظورة إحتجاجًا علي ما وصفوه بالإنقلاب العسكري وحملات الإعتقالات في صفوف الجماعة وخلال المسيرة نشبت مشادات بين مؤيدي الجماعة ومعارضيهم قام خلالها المتهمين بالتعدي علي عددًا من المحلات وممتلكات المواطنين ومحاولة قطع الطريق الدائري مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين .

تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية وتم السيطرة علي الموقف وضبط المتهمين وهم السيد مصطفى السيد 18 سنة – وعلى السيد على 19 سنة – السيد محمد خليل 18 سنة و2 آخرين وتبين أنهم جميعًا طلاب بالمعهد الفنى الصناعى تم إحالتهم لمحاكمة عاجلة .