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افتتاح مصنع صيني باستثمارات 200 مليون دولار لـ"الفايبر جلاس" خلال شهرين

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افتتاح مصنع صيني باستثمارات 200 مليون دولار لـ"الفايبر جلاس" خلال شهرين افتتاح مصنع صيني باستثمارات 200 مليون دولار لـ"الفايبر جلاس" خلال شهرين
عبدالنور: 3 مصانع صينية جديدة بـ300 مليون دولار في ديسمبر

كتب : صالح إبراهيم السبت 05-10-2013 16:39

أعلنت وزارة الصناعة عن قرب الانتهاء من إنشاء وافتتاح مصنع جديد لإنتاج الفايبر جلاس باستثمارات صينية تبلغ 200 مليون دولار في مرحلته الأولى.

وقال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن المصنع الجديد المقرر افتتاحه في غضون شهرين، يتيح 600 فرصة عمل، موضحًا خلال لقائه بـ"سونج إيقوه" سفير الصين بالقاهرة أن حريصة على تنمية وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في 8.3 مليار دولار خلال الفترة من 2007- 2012 تتركز في قطاعات المشروعات الصناعية والإنشائية والخدمات.

وأشار عبدالنور إلى أن العام المقبل، سيشهد افتتاح 4 مشروعات صينية جديدة في مصر بإجمالي استثمارات تتعدى 300 مليون دولار.

ودعا عبدالنور، رجال الأعمال الصينيين لزيادة استثماراتهم في مصر، مؤكدا أهمية تنشيط اللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة والمقرر عقد اجتماعاتها في القاهرة قريبا بهدف تعزيز التبادل التجاري، وتحسين الميزان التجاري بين البلدين.

من ناحيته، قال "سونج إيقوه" إن بلاده حريصة على تقديم تسهيلات بنكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر على هيئة قروض ميسرة سواء باستثمارات صينية خالصة أو باستثمارات مشتركة مع الجانب المصري

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