"مصر للطيران": تحويل 4 طائرات ركاب لشحن جوي.. وانضمام 25 جرارا للخدمة الأرضية

كتب : حسن حسين منذ 12 دقيقة

أكد الطيار حسام كمال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن شهر ديسمبر المقبل يشهد انفراجة في قطاع الخدمات الأرضية بالشركة بوصول 25 جرارا جديدا، ما يساعد على سرعة نقل حقائب الركاب من الطائرات إلى صالات الوصول فور وصولها.

وقال إن السبب الرئيسي في تأخر نقل حقائب الركاب من الطائرات إلى صالة الوصول خلال الفترة الماضية كان النقص في المعدات والتي تحتاج إلى إحلال وتجديد مستمر، ولكن الظروف التي مرت بها الشركة منذ ثورة ٢٥ يناير دفعتها إلى تأجيل عمليات الإحلال والتجديد لحين تحسن الأحوال المادية، وبالفعل تم تأجيل القرار عدة مرات حتى تفاقمت الأزمة وأصبحنا في حاجة شديدة إلى معدات جديدة، ما دفعنا إلى شراء 25 جرارا حتى يمكننا القضاء على مشكلة الخدمات الأرضية نهائيا، خاصة وأن لدينا عمالة فنية على درجة عالية من التدريب ستساعد في القضاء على هذه المشكلة فور وصول المعدات لنقضي على شكوى الركاب من تأخر نقل الحقائب لصالات الوصول.

وأضاف "كمال"، أن الشركة تدرس حاليا إمكانية تحويل 4 طائرات من طراز إيرباص ٣٣٠ /٢٠٠ لتصبح طائرات بضائع تسع الواحدة ٦٠ طنا من البضائع في إطار خطة الشركة لإحلال وتجديد أسطول الشحن الجوي، مشيرا إلى أن أسطول الشركة الحالي مكون من 4 طائرات يعد أسطولا قديما وتشكل الوقود نسبة تترواح من ٣٠ و٤٠٪ من قيمة الرحلة وهي نسبة مرتفعة تؤثر بالسلب على إيرادات الشركة.

وأكد رئيس الشركة، نعمل حاليا على 6 محاور لتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب وهي إعادة توزيع العمالة داخل الشركة وتحسين أوضاع العاملين في ظل الإمكانات المتاحة وعدم زيادة أعداد العاملين بالشركة إلا في حالة الاحتياج لعناصر لا يمكن توفيرها من بين الشركات المختلفة.