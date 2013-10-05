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جراحة أورام المسالك الأكثر انتشارا نتيجة للبلهارسيا

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جراحة أورام المسالك الأكثر انتشارا نتيجة للبلهارسيا جراحة أورام المسالك الأكثر انتشارا نتيجة للبلهارسيا

قال الدكتور محمد عبد الرسول مدرس المسالك البولية والتناسلية، إن جراحة أورام المسالك البولية فى منتشرة بشكل كبير لأن كثير من الناس مصابين بالبلهارسيا، وتؤدى إلى أورام المسالك، ومنها أورام المثانة بسبب التدخين ويكون العرض الأكثر انتشارا لها هو وجود نزيف فى البول دون وجود ألم.

وأوضح الطبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أورام المثانة نوعان منها ما هو سطحى يوجد فى جدار المثانة الداخلى ويتم استئصاله تماما بالمنظار وتأخذ عينة من الجدار العضلى للمثانة للتأكد من إزالة الورم نهائيا، أما النوع الثانى هو وجود ورم داخل الجدار العضلى للمثانة، وبذلك يتم الاستئصال الجذرى للمثانة ويتم تركيب مثانة صناعية من الأمعاء الدقيقة ويتم توصيلها بالحالب ومجرى البول الطبيعى.

وأضاف الطبيب أن المثانة الصناعية يوجد لها مضاعفات بسيطة، وهى أن المريض لا يوجد عنده إحساس للتبول وعند امتلاء المثانة يضغط أسفل البطن حتى يتم نزول البول، مشيرا إلى أن المثانة الصناعية أفضل كثيرا من تحويل مجرى البول كما كان يتم فى السابق.

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