أخبار عاجلة

كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
أديب: «حد في البرلمان يقدر يقول تيران وصنافير مصرية؟» -
فيديو| مصريون يتظاهرون تأييدًا للرئيس في واشنطن: «بنحبك يا سيسي» -
«المصريين الأحرار»: قمة السيسي وترامب ستحرك المجتمع الدولي لنسف الإرهاب -
قعدة رجالة - إياد ومكسيم بينقذوا شريف في أخر لحظة " هجبلك الرجالة يقفوا جنبي قبل ما أتضرب" -
المصري يهزم إنبي بثنائية.. ويخطف المركز الثالث من الزمالك -
بالفيديو.. رئيس الإنتاج الحربي يُكذب مرتضى منصور على الهواء -
قعدة رجالة - النجمة " بوسي " لـ شريف سلامة ... انت راجل بياع أدور عليك ليه " هديك بالبونية في وشك " -
قعدة رجالة - بوسي لـ شريف سلامة ... أنا لو شوفتك في الشارع هبوظلك وشك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على أهمية زيت الزيتون ودوره فى تأخير ظهور ثنيات الوجه وترهلاته

Google+ Print
تعرفى على أهمية زيت الزيتون ودوره فى تأخير ظهور ثنيات الوجه وترهلاته تعرفى على أهمية زيت الزيتون ودوره فى تأخير ظهور ثنيات الوجه وترهلاته

زيت الزيتون لا غنى عنه فى أى بيت فعلى كل امرأة أن تقتنى زجاجة زيت زيتون فى بيتها، لكى تستخدمها فى العديد من الاستخدامات، سواء فى إضافته إلى جميع أنواع الطعام أو من خلال وضعه بشكل خارجى سطحى على الجلد لما له من فوائد كثيرة واستخدامات عديدة.

قال الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، إن أهم فوائد زيت الزيتون هى قدرته على تضميد الجلد وجراحه والحفر الموجودة فى بعض أنواع البشرة بمنتهى السهولة، وبالتالى فلديه قدرة على تأخير ظهور منحنيات الوجه وثنيات البشرة التى تظهر بالتدريج مع تقدم عمر الإنسان.

يقاوم زيت الزيتون شيوخ البشرة بالفعل، ويعمل على التخلص من أى أثر قديم ناتج عن ندبة أو خدش، وبالتدريج يتخلص من أثر الشمس السيئ على البشرة وجفافها ونقص الزيوت المرطبة الطبيعية منها.

وأضاف أن استخدام زيت الزيتون بشكل موضعى مهم جدا فى تلك الحالات وبالتعود عليه يؤخر بالفعل من شيوخ البشرة وظهور ثنيات غير محببة وترهلات فى جلد الوجه، بالإضافة إلى إضافته إلى جميع أنواع الطعام المطهية والنيئة وتناوله بكثرة ليعمل على ترطيب البشرة الطبيعى على الدوام، كما يحميها من الجفاف والشيخوخة المبكرة.

كما نصح باستخدام المرأة لزيت الزيتون طوال اليوم بإضافته إلى الطعام، وبوضعه على الوجه والكفين والرقبة ليلا وهى نائمة لكى تتشربه البشرة جيدا، وتستفيد منه بشكل كامل ومنتظم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365