تعرفى على أهمية زيت الزيتون ودوره فى تأخير ظهور ثنيات الوجه وترهلاته

زيت الزيتون لا غنى عنه فى أى بيت فعلى كل امرأة أن تقتنى زجاجة زيت زيتون فى بيتها، لكى تستخدمها فى العديد من الاستخدامات، سواء فى إضافته إلى جميع أنواع الطعام أو من خلال وضعه بشكل خارجى سطحى على الجلد لما له من فوائد كثيرة واستخدامات عديدة.

قال الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، إن أهم فوائد زيت الزيتون هى قدرته على تضميد الجلد وجراحه والحفر الموجودة فى بعض أنواع البشرة بمنتهى السهولة، وبالتالى فلديه قدرة على تأخير ظهور منحنيات الوجه وثنيات البشرة التى تظهر بالتدريج مع تقدم عمر الإنسان.

يقاوم زيت الزيتون شيوخ البشرة بالفعل، ويعمل على التخلص من أى أثر قديم ناتج عن ندبة أو خدش، وبالتدريج يتخلص من أثر الشمس السيئ على البشرة وجفافها ونقص الزيوت المرطبة الطبيعية منها.

وأضاف أن استخدام زيت الزيتون بشكل موضعى مهم جدا فى تلك الحالات وبالتعود عليه يؤخر بالفعل من شيوخ البشرة وظهور ثنيات غير محببة وترهلات فى جلد الوجه، بالإضافة إلى إضافته إلى جميع أنواع الطعام المطهية والنيئة وتناوله بكثرة ليعمل على ترطيب البشرة الطبيعى على الدوام، كما يحميها من الجفاف والشيخوخة المبكرة.

كما نصح باستخدام المرأة لزيت الزيتون طوال اليوم بإضافته إلى الطعام، وبوضعه على الوجه والكفين والرقبة ليلا وهى نائمة لكى تتشربه البشرة جيدا، وتستفيد منه بشكل كامل ومنتظم.