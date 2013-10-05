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مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم غدا احتفالية بنصر أكتوبر

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مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم غدا احتفالية بنصر أكتوبر مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم غدا احتفالية بنصر أكتوبر

تنظم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية غدا الأحد احتفالية خاصة بمناسبة مرور 40 عاما على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وأعلن مدير مديرية الشباب بالإسكندرية عمرو شوقى عن إقامة العديد من الفعاليات فى ذلك اليوم، موضحا أن برنامج الاحتفال يتضمن إقامة طابور عرض للفرق المشاركة بمشروعات وزارة الدولة لشئون الرياضة بكافة المنشآت الرياضية سواء كانت هيئات أو أندية أو مراكز شباب.

وأضاف أن "الاحتفال سيشهد حضور قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية وقائد القوات البحرية، وسيتضمن مباراة استعراضية بين الفنانين السكندريين وقدامى العسكريين.

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