"تعليم الغربية" تشارك فى احتفالات أكتوبر بعروض لفرق التلاميذ الكشفية

بدأت اليوم، السبت، مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية مراسم الاحتفال بذكرى مرور 40 عاماً على انتصارات أكتوبر المجيدة بعروض كشفية لطلاب مدرسة الأورمان، صرحت بذلك فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وشاركت مديرية التربية والتعليم فى فعاليات الاحتفالات بمحافظة الغربية بحضور اللواء محمد نعيم محافظ الغربية واللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والمستشار العسكرى للمحافظة حيث تم وضع أكليل الزهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء وتم إذاعة الأغانى الوطنية إلى جانب عروض للفرق الكشفية قدمها طلاب مداس الأورمان، والأحمدية، والمدرسة الفندقية بالملابس الفرعونية.

وتم تعليق أعلام مصر على مبنى مديرية التربية والتعليم وأهدت وكيل وزارة التربية والتعليم لوحة بطول 61م تهنئة للقوات المسلحة وجيشنا العظيم.

وأكدت وكيل الوزارة، أن ذكرى أكتوبر المجيدة ستظل مصدر إلهام لأجيال القادمة، وباعثا على الفخر بتاريخ مصر، ورمزا لصمود الشعب المصرى.