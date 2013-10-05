طائرات عسكرية تحلق فى سماء الشرقية لتهنئة المواطنين بذكرى حرب أكتوبر

سادت حالة من الفرح الشديد بين أهالى محافظة الشرقية، اليوم السبت، وبالتحديد بالقرى، حيث حلقت العديد من الطائرات العسكرية بالسماء، ومزينة بالأعلام المصرية، لمشاركة المواطنين، بالذكرى الأربعين على مرور نصر أكتوبر العظيم، واستقبل الأهالى والأطفال الطائرات بالفرح الشديد وهتفوا للجيش وللفريق أول عبد الفتاح السيسى، وقاموا بالتلويح بإشارات النصر بأصابعهم ورددوا أغنية تسلم الأيادى.

وفى سياق متصل، تشهد المحافظة احتفالات عديدة بمختلف المراكز والقرى استعداد للاحتفالات الكبرى غدا فيما حرص العديد من أبناء الشرقية على التوجه إلى ميدان التحرير للمشاركة فى احتفالات أكتوبر بالميدان.