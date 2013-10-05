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وزير الإسكان يأمر بالتحقيق فى انهيار جسر خزان بمحطة صرف بسوهاج

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وزير الإسكان يأمر بالتحقيق فى انهيار جسر خزان بمحطة صرف بسوهاج وزير الإسكان يأمر بالتحقيق فى انهيار جسر خزان بمحطة صرف بسوهاج

كلف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجنة فنية بالتحقيق فى أسباب انهيار جسر بخزان الموازنة فى محطة صرف صحى طما بمحافظة سوهاج.

صرح بذلك الدكتور على شريف عبدالفياض، مستشار الوزير لقطاع المرافق، مؤكدا أن الوزير كلف شركة المقاولون العرب بالتحرك فورا إلى الموقع، وسرعة اتخاذ اللازم، والمساعدة فى عمليات الإصلاح.

وأشار د.على شريف عبد الفياض إلى أن وزير الإسكان على تواصل مستمر مع محافظ سوهاج للمساعدة فى حل المشكلة، وسيكون هناك تنسيق كامل فى عملية الإصلاح.
> تجدر الإشارة إلى أن الهيئة القومية كانت قد سلمت المحطة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج منذ عامين تقريبا.

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