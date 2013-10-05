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رفع 1900 طن قمامة خلال حملة نظافة بـ"رشيد"

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قام اليوم الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة بزيارة ميدانية لمدينة رشيد تفقد خلالها " مدرسة عباس الطحان الثانوية بالشماسمة.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بالمدرسة قبل وبعد اليوم الدراسى، وكذا قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع الأبنية التعليمية لدراسة إنشاء دور رابع بالمدرسة لتخفيف الكثافة بالفصول، وكذا تفقد مدرستى على الجارم التجريبية بنين وأم المحسنين التجريبية بنات بالمدينة.

كما تفقد هدهود أعمال رفع التراكمات على جانبى شارع عبد السلام عارف بالمدينة وبالشوارع الجانبية المتفرعة والمنطقة خلف مدرسة الصنايع بنين وبجوار مدرسة زغلول الإعدادية بنين ووجه بتكثيف أعمال النظافة، خاصة أمام المركز الطبى وأمام مسجد الفساسى ومطحن سلندرات رشيد.

ورفع التراكمات بشارع الصيرفى، وحتى منطقة المقلب العام برشيد, وكذا تفقد أرض المنطقة الصناعية بجوار محطة تنقية الصرف الصحى على الطريق الدولى، كما تفقد أعمال رفع المخلفات على طريق الرافد الدولى من تل أبو مندور الجدية وكذا أعمال رفع التراكمات والقمامة من حى السلام وحى الزهور ومنطقة المساكن، وذلك تحت شعار (البحيرة محافظة نظيفة) قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بتنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمدينة بمشاركة أفراد ومعدات الوحدة المحلية والشركات والهيئات الحكومية ومشروع الرصف الإنتاجى ومديريات الخدمات لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بشوارع المدينة.

ومن جانبه أكد المحافظ، على استمرار تنفيذ تلك الحملات بصفة دورية باستنفار كافة جهود الجهات المعنية، مشيدا بمدى تعاون الأهالى والمواطنين مع الجهاز التنفيذى، مشيراً إلى أن حملة النظافة اليوم أسفرت عن رفع أكثر من 1800 طن من تراكمات القمامة ومخلفات البناء بها بالإضافة إلى رفع أكثر من 100 طن من القمامة اليومية المنزلية.

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